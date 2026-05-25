Forum des associations du quartier Nantes Erdre Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes
Forum des associations du quartier Nantes Erdre Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes samedi 12 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 09:00 – 13:00
Gratuit : oui Tout public
Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à la Maison de quartier La Locomotive, le samedi 12 septembre de 9h à 13h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative
Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr
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