Forum des associations du quartier Nantes Erdre Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 09:00 – 13:00

Gratuit : oui Tout public

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à la Maison de quartier La Locomotive, le samedi 12 septembre de 9h à 13h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr



Afficher la carte du lieu Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire

