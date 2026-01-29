Forum des associations

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le forum des associations constitue un moment privilégié pour les habitants du territoire, leur offrant l’opportunité de découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif local.

Cet événement rassemble de nombreuses associations œuvrant dans des domaines variés tels que la culture, le sport, la solidarité, l’environnement, ou encore l’éducation. A travers la présentation de leurs actions, projets ou activités, ces structures mettent en lumière leur engagement au service de la communauté.

Le forum permet ainsi de créer du lien social, de favoriser les échanges entre les citoyens et les acteurs associatifs et d’encourager la participation à la vie locale, que ce soit en tant qu’adhérent, bénévole ou simple curieux.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 5 septembre 2026. .

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

