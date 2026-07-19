Forum des Associations Maison des Associations Madeleine Champ de Mars Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-04 16:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte

c’est l’occasion de s’informer, s’inscrire et rencontrer les acteurs associatifs du quartier. Mais aussi découvrir des activités, participer à des ateliers de démonstrations, des minis spectacles, des oeuvres produites par les adhérents et/ou des artistes en résidence.Gratuit sans inscriptionplus d’information au 02.40.41.65.19 ou 02.40.41.65.00

Maison des Associations Madeleine Champ de Mars Nantes 44262



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