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Forum des Associations Maison des Associations Madeleine Champ de Mars Nantes

vendredi 4 septembre 2026 · Maison des Associations Madeleine Champ de Mars · Nantes

Forum des Associations Maison des Associations Madeleine Champ de Mars Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Maison des Associations Madeleine Champ de Mars
Adresse
22 rue Émile Péhant, Nantes
Ville
44262 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-04 16:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte 

c’est l’occasion de s’informer, s’inscrire et rencontrer les acteurs associatifs du quartier. Mais aussi découvrir des activités, participer à des ateliers de démonstrations, des minis spectacles, des oeuvres produites par les adhérents et/ou des artistes en résidence.Gratuit sans inscriptionplus d’information au 02.40.41.65.19 ou 02.40.41.65.00

Maison des Associations Madeleine Champ de Mars Nantes 44262


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