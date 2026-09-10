Forum des associations Nantes Erdre Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Locomotive (La) - Maison de Quartier Erdre-Batignolles · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 09:00 – 13:00

Gratuit : non Adulte, Etudiant, Senior

Présentation de l’association de taichichuan « Parfum de nuage » à la Locomotive,109 avenue de la gare de St Joseph à Nantes9h-13h le samedi 12 septembre

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr



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