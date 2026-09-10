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Forum des associations Nantes Erdre Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Locomotive (La) - Maison de Quartier Erdre-Batignolles · Nantes

Forum des associations Nantes Erdre Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Locomotive (La) - Maison de Quartier Erdre-Batignolles
Adresse
109 Avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 09:00 – 13:00
Gratuit : non  Adulte, Etudiant, Senior 

Présentation de l’association de taichichuan « Parfum de nuage  » à la Locomotive,109 avenue de la gare de St Joseph à Nantes9h-13h le samedi 12 septembre

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr


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