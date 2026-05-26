Forum des associations Nantes Sud Maison de quartier des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à la Maison de quartier des Confluences le vendredi 11 septembre de 15h à 19h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr



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