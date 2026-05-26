Forum des associations Nantes Sud Maison de quartier des Confluences Nantes
Forum des associations Nantes Sud Maison de quartier des Confluences Nantes vendredi 11 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 15:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à la Maison de quartier des Confluences le vendredi 11 septembre de 15h à 19h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative
Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr
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