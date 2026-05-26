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Forum des associations Nantes Sud Maison de quartier des Confluences Nantes

Forum des associations Nantes Sud Maison de quartier des Confluences Nantes

Forum des associations Nantes Sud Maison de quartier des Confluences Nantes vendredi 11 septembre 2026.

Lieu : Maison de quartier des Confluences

Adresse : 4 Place du Muguet Nantais

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : vendredi 11 septembre 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 15:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à la Maison de quartier des Confluences le vendredi 11 septembre de 15h à 19h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr


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