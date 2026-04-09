Forum des associations Espace d’Albret Nérac Nérac

Nérac

Forum des associations

Espace d’Albret Nérac 51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le Forum des Associations est l’endroit idéal pour trouver une activité.

C’est un moment de rencontres qui permet aux associations qui y participent de présenter leurs activités et aux visiteurs de se renseigner, de poser toutes les questions aux bénévoles et pratiquants présents et même d’assister à des démonstrations et des initiations.

Rens. 05 53 65 14 98 ou www.nerac.fr .

Espace d’Albret Nérac 51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 14 98

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Nérac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de l’Albret