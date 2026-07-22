Forum des associations Ploërmel Communauté Ploërmel
samedi 5 septembre 2026 · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Forum des associations Ploërmel Communauté
Halle des sports Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Rendez-vous pour une nouvelle édition de l’incontournable forum des associations. Pour vous renseigner sur place, plus d’une centaine d’associations du territoire activités culturelles, sportives, de solidarité ou encore de loisirs.
Toutes les associations vous attendent dans la halle des sports.
De 10h à 17h30.
Nombreuses démonstrations et initiations.
Animations pour les enfants.
Buvette et restauration sur place. .
Halle des sports Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43
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English :
L’événement Forum des associations Ploërmel Communauté Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-17 par CRT Bretagne_
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