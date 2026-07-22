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AGENDA · Ploërmel

Forum des associations Ploërmel Communauté Ploërmel

samedi 5 septembre 2026 · Ploërmel

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Halle des sports
Ville
56800 Ploërmel
Département
Morbihan
Tarif

Ploërmel

Forum des associations Ploërmel Communauté

Halle des sports Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:30:00

Date(s) :
2026-09-05

Rendez-vous pour une nouvelle édition de l’incontournable forum des associations. Pour vous renseigner sur place, plus d’une centaine d’associations du territoire activités culturelles, sportives, de solidarité ou encore de loisirs.
Toutes les associations vous attendent dans la halle des sports.
De 10h à 17h30.
Nombreuses démonstrations et initiations.
Animations pour les enfants.
Buvette et restauration sur place.   .

Halle des sports Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43 

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English :

L’événement Forum des associations Ploërmel Communauté Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-17 par CRT Bretagne_

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