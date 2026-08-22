UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plomeur

Forum des associations Plomeur

samedi 5 septembre 2026 · Plomeur

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
14 rue Isidore Le Garo
Ville
29120 Plomeur
Département
Finistère
Tarif

Plomeur

Forum des associations

14 rue Isidore Le Garo Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Les associations présentent leurs activités au public. La rentrée est le moment propice pour s’initier ou reprendre une activité sportive, culturelle…   .

14 rue Isidore Le Garo Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 04 65 

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English :

L’événement Forum des associations Plomeur a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Destination Pays Bigouden

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