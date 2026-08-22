AGENDA · Plomeur
Forum des associations Plomeur
samedi 5 septembre 2026 · Plomeur
Informations pratiques
Plomeur
Forum des associations
14 rue Isidore Le Garo Plomeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Les associations présentent leurs activités au public. La rentrée est le moment propice pour s’initier ou reprendre une activité sportive, culturelle… .
14 rue Isidore Le Garo Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 04 65
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English :
L’événement Forum des associations Plomeur a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Destination Pays Bigouden
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