Informations pratiques

Plomeur

Forum des associations

14 rue Isidore Le Garo Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Les associations présentent leurs activités au public. La rentrée est le moment propice pour s’initier ou reprendre une activité sportive, culturelle… .

14 rue Isidore Le Garo Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 04 65

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English :

L’événement Forum des associations Plomeur a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Destination Pays Bigouden