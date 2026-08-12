AGENDA · Plomeur
Troc et puces Plomeur
dimanche 20 septembre 2026 · Plomeur
Informations pratiques
Plomeur
Troc et puces
14 rue Isidore Le Garo Plomeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez chiner et passer une journée conviviale !
Petite restauration sur place.
Organisé par l’association Les Bigouden en 4L en préparation pour le 4L Trophy 2027. .
14 rue Isidore Le Garo Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 7 81 39 49 44
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English :
L’événement Troc et puces Plomeur a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Destination Pays Bigouden
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