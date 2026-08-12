Informations pratiques

Plomeur

Troc et puces

14 rue Isidore Le Garo Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez chiner et passer une journée conviviale !

Petite restauration sur place.

Organisé par l’association Les Bigouden en 4L en préparation pour le 4L Trophy 2027. .

14 rue Isidore Le Garo Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 7 81 39 49 44

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English :

L’événement Troc et puces Plomeur a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Destination Pays Bigouden