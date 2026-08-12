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AGENDA · Plomeur

Troc et puces Plomeur

dimanche 20 septembre 2026 · Plomeur

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
14 rue Isidore Le Garo
Ville
29120 Plomeur
Département
Finistère
Tarif

Plomeur

Troc et puces

14 rue Isidore Le Garo Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Venez chiner et passer une journée conviviale !

Petite restauration sur place.

Organisé par l’association Les Bigouden en 4L en préparation pour le 4L Trophy 2027.   .

14 rue Isidore Le Garo Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 7 81 39 49 44 

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English :

L’événement Troc et puces Plomeur a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Destination Pays Bigouden

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