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AGENDA · Plozévet

Forum des associations Plozévet

samedi 5 septembre 2026 · Plozévet

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
39 Avenue Georges Le Bail
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Forum des associations

39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Venez découvrir les activités 2026/2027 et inscrivez vous ! Tous les secteurs d’activité, social, culturel ou sportif, seront représentés.
Organisé par la mairie   .

39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 30 10 

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English :

L’événement Forum des associations Plozévet a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Pays Bigouden

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