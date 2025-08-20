Informations pratiques

Plozévet

Forum des associations

39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir les activités 2026/2027 et inscrivez vous ! Tous les secteurs d’activité, social, culturel ou sportif, seront représentés.

Organisé par la mairie .

39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 30 10

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English :

L’événement Forum des associations Plozévet a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Pays Bigouden