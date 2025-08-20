AGENDA · Plozévet
Forum des associations Plozévet
samedi 5 septembre 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Forum des associations
39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir les activités 2026/2027 et inscrivez vous ! Tous les secteurs d’activité, social, culturel ou sportif, seront représentés.
Organisé par la mairie .
39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 30 10
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English :
L’événement Forum des associations Plozévet a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Pays Bigouden
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