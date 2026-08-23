Informations pratiques

Puissalicon

FORUM DES ASSOCIATIONS

Rue de la Promenade Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

La mairie de Puissalicon vous invite à découvrir les associations qui animent le village au forum du samedi 5 septembre sur la promenade de 9h à 12h (en cas de mauvais temps, dans la salle du Peuple)

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Rue de la Promenade Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 69 50

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English : FORUM DES ASSOCIATIONS

The Puissalicon Town Hall invites you to discover the organizations that bring the village to life at the fair on Saturday, September 5, along the promenade from 9 a.m. to 12 p.m. (in case of bad weather, the event will be held in the Salle du Peuple)

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Puissalicon a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT AVANT-MONTS