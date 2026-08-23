FORUM DES ASSOCIATIONS Puissalicon
samedi 5 septembre 2026 · Puissalicon
Informations pratiques
Puissalicon
FORUM DES ASSOCIATIONS
Rue de la Promenade Puissalicon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
La mairie de Puissalicon vous invite à découvrir les associations qui animent le village au forum du samedi 5 septembre sur la promenade de 9h à 12h (en cas de mauvais temps, dans la salle du Peuple)
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Rue de la Promenade Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 69 50
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English : FORUM DES ASSOCIATIONS
The Puissalicon Town Hall invites you to discover the organizations that bring the village to life at the fair on Saturday, September 5, along the promenade from 9 a.m. to 12 p.m. (in case of bad weather, the event will be held in the Salle du Peuple)
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Puissalicon a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT AVANT-MONTS
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