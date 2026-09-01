Forum des associations Richelieu
samedi 12 septembre 2026 · Richelieu
Informations pratiques
Richelieu
Forum des associations
Les Halles et Place du Marché Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez découvrir le tissu associatif dynamique et diversifié de Richelieu.
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Les Halles et Place du Marché Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 10 13 culture@ville-richelieu.fr
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English :
Come and take advantage of the forum des associations to discover Richelieu’s dynamic and diverse network of associations.
L’événement Forum des associations Richelieu a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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