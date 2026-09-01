Informations pratiques

Richelieu

Forum des associations

Les Halles et Place du Marché Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir le tissu associatif dynamique et diversifié de Richelieu.

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Les Halles et Place du Marché Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 10 13 culture@ville-richelieu.fr

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English :

Come and take advantage of the forum des associations to discover Richelieu’s dynamic and diverse network of associations.

L’événement Forum des associations Richelieu a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme