Visite de Richelieu en calèche Richelieu
dimanche 2 août 2026 · Richelieu
Informations pratiques
Richelieu
Visite de Richelieu en calèche
Départ Place du Cardinal Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Confortablement installés dans une calèche, au rythme des deux chevaux, laissez vous conter le patrimoine de la Cité du Cardinal, chef-d’oeuvre du XVIIe siècle.
Quatre départs 9h30, 10h45, 12h00 et 15h30 (adaptation selon les conditions météo).
Réservation conseillée.
Confortablement installés dans une calèche, au rythme des deux chevaux, laissez vous conter le patrimoine de la Cité du Cardinal, chef-d’oeuvre du XVIIe siècle.
Quatre départs 9h30, 10h45, 12h00 et 15h30 (adaptation selon les conditions météo).
Réservation conseillée. 10 .
Départ Place du Cardinal Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 09 36 10 53 calecheenrabelaisie@gmail.com
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English :
Comfortably seated in a horse-drawn carriage, to the rhythm of two horses, let us tell you all about the heritage of the Cité du Cardinal, a 17th-century masterpiece.
Four departures: 11am, 2pm, 3:30pm and 5pm.
Reservations recommended.
L’événement Visite de Richelieu en calèche Richelieu a été mis à jour le 2026-07-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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