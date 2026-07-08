Forum des associations et Espace Cordouan, 24 rue Henri Dunant Royan
samedi 29 août 2026 · et Espace Cordouan, 24 rue Henri Dunant · Royan
Informations pratiques
Royan
Forum des associations
et Espace Cordouan, 24 rue Henri Dunant Gymnase COSEC, 27 av du Dr Joliot Curie Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Bougez votre corps à la rentrée ! Venez rencontrer plus d’une soixantaine d’associations sportives et de bien-être au gymnase Cordouan, et inscrivez-vous à de nombreuses activités
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et Espace Cordouan, 24 rue Henri Dunant Gymnase COSEC, 27 av du Dr Joliot Curie Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 46 52
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English :
Get moving this fall! Come meet more than 60 sports and wellness organizations at the Cordouan Gymnasium, and sign up for a variety of activities:
L’événement Forum des associations Royan a été mis à jour le 2026-07-03 par Mairie de Royan
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