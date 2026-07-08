Forum des associations et Espace Cordouan, 24 rue Henri Dunant Royan

Informations pratiques

Royan

Forum des associations

et Espace Cordouan, 24 rue Henri Dunant Gymnase COSEC, 27 av du Dr Joliot Curie Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Bougez votre corps à la rentrée ! Venez rencontrer plus d’une soixantaine d’associations sportives et de bien-être au gymnase Cordouan, et inscrivez-vous à de nombreuses activités

.

et Espace Cordouan, 24 rue Henri Dunant Gymnase COSEC, 27 av du Dr Joliot Curie Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 46 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get moving this fall! Come meet more than 60 sports and wellness organizations at the Cordouan Gymnasium, and sign up for a variety of activities:

L’événement Forum des associations Royan a été mis à jour le 2026-07-03 par Mairie de Royan