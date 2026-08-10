Forum des associations Place du Marché Saint-Germain-du-Bois

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Bois

Forum des associations

Place du Marché Marché couvert Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

3ème Forum des Associations de Saint-Germain-du-Bois

La commune de Saint-Germain-du-Bois organise la 3ème édition de son Forum des Associations, sous le marché couvert.

Cette journée sera l’occasion de découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif local. Les visiteurs pourront rencontrer les associations, découvrir leurs activités, s’inscrire, échanger avec les bénévoles et assister à des démonstrations.

Sport, culture, loisirs, solidarité, musique et bien d’autres activités seront à l’honneur dans une ambiance conviviale et familiale.

Venez nombreux découvrir les associations qui font vivre Saint-Germain-du-Bois ! .

Place du Marché Marché couvert Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 72 01 47 mairie@saintgermaindubois.fr

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Saint-Germain-du-Bois a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)