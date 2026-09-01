Fête du terroir 4ème édition Route de Sens Saint-Germain-du-Bois
dimanche 27 septembre 2026 · Route de Sens · Saint-Germain-du-Bois
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Bois
Fête du terroir 4ème édition
Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation bressanes Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Rendez-vous incontournable pour les passionnés du terroir, cette fête offre un regard inédit sur les richesses patrimoniales et culinaires de la Bresse. Au programme animations autour des produits locaux, visites d’élevages de volaille de Bresse, dégustations, spectacles et même une tombola ! Une journée conviviale pour découvrir et savourer le meilleur de notre terroir.
Programme à venir. .
Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation bressanes Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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English : Fête du terroir 4ème édition
L’événement Fête du terroir 4ème édition Saint-Germain-du-Bois a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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