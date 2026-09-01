UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Germain-du-Bois

Fête du terroir 4ème édition Route de Sens Saint-Germain-du-Bois

dimanche 27 septembre 2026 · Route de Sens · Saint-Germain-du-Bois

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de Sens
Adresse
Maison de l'agriculture et de l'alimentation bressanes
Ville
71330 Saint-Germain-du-Bois
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Germain-du-Bois

Fête du terroir 4ème édition

Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation bressanes Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Rendez-vous incontournable pour les passionnés du terroir, cette fête offre un regard inédit sur les richesses patrimoniales et culinaires de la Bresse. Au programme animations autour des produits locaux, visites d’élevages de volaille de Bresse, dégustations, spectacles et même une tombola ! Une journée conviviale pour découvrir et savourer le meilleur de notre terroir.
Programme à venir.   .

Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation bressanes Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16  ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du terroir 4ème édition

L’événement Fête du terroir 4ème édition Saint-Germain-du-Bois a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Saint-Germain-du-Bois (Saône-et-Loire)