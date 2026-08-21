Barattage du beurre à l’ancienne et patois, Maison de l’Agriculture, Saint-Germain-du-Bois

Informations pratiques

Barattage du beurre à l’ancienne et patois Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison de l’Agriculture Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installée dans une ancienne grange bressane, la Maison de l’Agriculture retrace l’évolution des pratiques agricoles et de l’alimentation en Bresse bourguignonne, de la fin du XIXᵉ siècle à nos jours. À travers une riche collection d’objets, de témoignages et de reconstitutions, découvrez le quotidien des femmes et des hommes qui ont façonné les paysages et les traditions agricoles du territoire.

Découvrez les gestes d’autrefois avec des démonstrations de barattage du beurre à l’ancienne, suivies de dégustations. Les patoisants du musée ponctueront ces animations d’histoires, d’expressions et d’anecdotes bressanes, pour une immersion conviviale au cœur des traditions locales.

Maison de l’Agriculture 29 route de Sens, 71330 Saint-Germain-du-Bois Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 https://www.ecomusee-bresse71.fr/musees-et-sites/musee-de-lagriculture/ https://www.facebook.com/ecomuseebressebourguignonne?locale=fr_FR

Installée dans une ancienne grange bressane, la Maison de l’Agriculture retrace l’évolution des pratiques agricoles et de l’alimentation en Bresse bourguignonne, de la fin du XIXᵉ siècle à nos jours.…

©Q Danel