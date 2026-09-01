Journées européennes du patrimoine Maison de l’agriculture Route de Sens Saint-Germain-du-Bois
samedi 19 septembre 2026 · Route de Sens · Saint-Germain-du-Bois
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Bois
Journées européennes du patrimoine Maison de l’agriculture
Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Profitez des journées du patrimoine pour découvrir l’évolution de l’agriculture et de l’alimentation en Bresse, de la fin du XIXème siècle à nos jours. Le dimanche, démonstration de barattage de beurre et animations en patois. .
Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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English : Journées européennes du patrimoine Maison de l’agriculture
L’événement Journées européennes du patrimoine Maison de l’agriculture Saint-Germain-du-Bois a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Saint-Germain-du-Bois (Saône-et-Loire)
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