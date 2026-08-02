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Le musée de l’Agriculture en famille, Maison de l’Agriculture, Saint-Germain-du-Bois

samedi 19 septembre 2026 · Maison de l’Agriculture · Saint-Germain-du-Bois

Le musée de l’Agriculture en famille, Maison de l’Agriculture, Saint-Germain-du-Bois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de l’Agriculture
Adresse
29 route de Sens, 71330 Saint-Germain-du-Bois
Ville
71330 Saint-Germain-du-Bois
Département
Saône-et-Loire

Le musée de l’Agriculture en famille 19 et 20 septembre Maison de l’Agriculture Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En famille, partez à la découverte des collections du musée à l’aide d’un jeu de cartes original : devinettes, mime, cache-cache et chansons ponctuent votre parcours. Une manière ludique et joyeuse d’explorer le château en éveillant la curiosité des petits comme des grands.

Maison de l’Agriculture 29 route de Sens, 71330 Saint-Germain-du-Bois Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 https://www.ecomusee-bresse71.fr/musees-et-sites/musee-de-lagriculture/ https://www.facebook.com/ecomuseebressebourguignonne?locale=fr_FR
En famille, partez à la découverte des collections du musée à l’aide d’un jeu de cartes original : devinettes, mime, cache-cache et chansons ponctuent votre parcours. Une manière ludique et joyeuse…

©ebb

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