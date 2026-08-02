Le musée de l’Agriculture en famille, Maison de l’Agriculture, Saint-Germain-du-Bois
samedi 19 septembre 2026 · Maison de l’Agriculture · Saint-Germain-du-Bois
Informations pratiques
Le musée de l’Agriculture en famille 19 et 20 septembre Maison de l’Agriculture Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En famille, partez à la découverte des collections du musée à l’aide d’un jeu de cartes original : devinettes, mime, cache-cache et chansons ponctuent votre parcours. Une manière ludique et joyeuse d’explorer le château en éveillant la curiosité des petits comme des grands.
Maison de l’Agriculture 29 route de Sens, 71330 Saint-Germain-du-Bois Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 https://www.ecomusee-bresse71.fr/musees-et-sites/musee-de-lagriculture/ https://www.facebook.com/ecomuseebressebourguignonne?locale=fr_FR
En famille, partez à la découverte des collections du musée à l’aide d’un jeu de cartes original : devinettes, mime, cache-cache et chansons ponctuent votre parcours. Une manière ludique et joyeuse…
©ebb
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