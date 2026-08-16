Forum des Associations SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
samedi 5 septembre 2026 · SAINT-LARY-SOULAN · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Forum des Associations
SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-05 12:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Rencontre avec les associations, découverte des activités sportives et culturelles, démonstrations, possibilité d’inscription.
A l’Espace Lumière à côté du cinéma
Gratuit / ouvert à tous. .
SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Meet the associations, find out about sporting and cultural activities, demonstrations and sign up.
At Espace Lumière next to the cinema
L’événement Forum des Associations Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-12 par OT de St Lary|CDT65
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