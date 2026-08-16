UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Lary-Soulan

Forum des Associations SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

samedi 5 septembre 2026 · SAINT-LARY-SOULAN · Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
SAINT-LARY-SOULAN
Adresse
Espace Lumière
Ville
65170 Saint-Lary-Soulan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Lary-Soulan

Forum des Associations

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-05 12:30:00

Date(s) :
2026-09-05

Rencontre avec les associations, découverte des activités sportives et culturelles, démonstrations, possibilité d’inscription.

A l’Espace Lumière à côté du cinéma
Gratuit / ouvert à tous.   .

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81  info@saintlary.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet the associations, find out about sporting and cultural activities, demonstrations and sign up.

At Espace Lumière next to the cinema

L’événement Forum des Associations Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-12 par OT de St Lary|CDT65

À voir aussi à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées)