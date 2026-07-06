Forum des Associations Saintes-Maries-de-la-Mer
dimanche 6 septembre 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Forum des Associations
Dimanche 6 septembre 2026 de 10h à 15h. Place des gitans Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 15:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Forum des Associations sur la place des gitans de 10h à 15h00.
Venez rencontrer les associations des Saintes Maries de la Mer.
Sur place de nombreuses animations et le vide grenier des enfants. .
Place des gitans Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 82
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English :
Forum des Associations on Place des Gitans from 10am to 3pm.
L’événement Forum des Associations Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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