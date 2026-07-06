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AGENDA · Saintes-Maries-de-la-Mer

Forum des Associations Saintes-Maries-de-la-Mer

dimanche 6 septembre 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place des gitans
Ville
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saintes-Maries-de-la-Mer

Forum des Associations

Dimanche 6 septembre 2026 de 10h à 15h. Place des gitans Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 15:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Forum des Associations sur la place des gitans de 10h à 15h00.
Venez rencontrer les associations des Saintes Maries de la Mer.
Sur place de nombreuses animations et le vide grenier des enfants.   .

Place des gitans Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 82 

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English :

Forum des Associations on Place des Gitans from 10am to 3pm.

L’événement Forum des Associations Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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