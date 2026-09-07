AGENDA · Fay-aux-Loges
Forum des associations, Salle des Fêtes, Fay-aux-Loges
samedi 12 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Fay-aux-Loges
Informations pratiques
Forum des associations Samedi 12 septembre, 14h00 Salle des Fêtes Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Forum des associations de Fay-aux-Loges : de 14 à 18 heures, salle des fêtes
Salle des Fêtes 19, rue André Chenal 45450 Fay aux Loges Fay-aux-Loges 45450 Loiret Centre-Val de Loire
Forum des associations 2026
CDOS Loiret