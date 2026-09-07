Forum des associations, Salle des Fêtes, Fay-aux-Loges

Informations pratiques

Forum des associations Samedi 12 septembre, 14h00 Salle des Fêtes Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Forum des associations de Fay-aux-Loges : de 14 à 18 heures, salle des fêtes

Salle des Fêtes 19, rue André Chenal 45450 Fay aux Loges Fay-aux-Loges 45450 Loiret Centre-Val de Loire

Forum des associations 2026

CDOS Loiret