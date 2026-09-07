AGENDA · Fay-aux-Loges
SEMAINE DE LA FORME AVEC ASSOCIATION SPORTIVE RESPIRER, FAY-AUX-LOGES (45450), Fay-aux-Loges
jeudi 1 octobre 2026 · FAY-AUX-LOGES (45450) · Fay-aux-Loges
Informations pratiques
SEMAINE DE LA FORME AVEC ASSOCIATION SPORTIVE RESPIRER Jeudi 1 octobre, 09h30 FAY-AUX-LOGES (45450) Loiret
Gratuité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00
Parcours multisports
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Parcours multisports