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AGENDA · Fay-aux-Loges

SEMAINE DE LA FORME AVEC ASSOCIATION SPORTIVE RESPIRER, FAY-AUX-LOGES (45450), Fay-aux-Loges

jeudi 1 octobre 2026 · FAY-AUX-LOGES (45450) · Fay-aux-Loges

SEMAINE DE LA FORME AVEC ASSOCIATION SPORTIVE RESPIRER, FAY-AUX-LOGES (45450), Fay-aux-Loges

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
FAY-AUX-LOGES (45450)
Adresse
RUE ANDRE CHENAL FAY-AUX-LOGES (45450)
Ville
45450 Fay-aux-Loges
Département
Loiret
Tarif
Gratuité

SEMAINE DE LA FORME AVEC ASSOCIATION SPORTIVE RESPIRER Jeudi 1 octobre, 09h30 FAY-AUX-LOGES (45450) Loiret

Gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00

Parcours multisports

FAY-AUX-LOGES (45450) RUE ANDRE CHENAL FAY-AUX-LOGES (45450) Fay-aux-Loges 45450 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « catherine_coquille.45@orange.fr »}]
Parcours multisports

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