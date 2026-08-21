Forum des associations Bâtiment sportif et culturel le Dauphin Sauzet

samedi 5 septembre 2026 · Bâtiment sportif et culturel le Dauphin · Sauzet

Informations pratiques

Sauzet

Forum des associations

Bâtiment sportif et culturel le Dauphin 112 Allée des Jonquilles Sauzet Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir le Forum des associations 2026 !

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Bâtiment sportif et culturel le Dauphin 112 Allée des Jonquilles Sauzet Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 72 22

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English :

Come check out the 2026 Associations Forum!

L’événement Forum des associations Sauzet a été mis à jour le 2026-08-21 par Montélimar Tourisme Agglomération