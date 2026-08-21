Forum des associations Bâtiment sportif et culturel le Dauphin Sauzet
samedi 5 septembre 2026 · Bâtiment sportif et culturel le Dauphin · Sauzet
Informations pratiques
Sauzet
Forum des associations
Bâtiment sportif et culturel le Dauphin 112 Allée des Jonquilles Sauzet Sauzet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir le Forum des associations 2026 !
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Bâtiment sportif et culturel le Dauphin 112 Allée des Jonquilles Sauzet Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 72 22
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English :
Come check out the 2026 Associations Forum!
L’événement Forum des associations Sauzet a été mis à jour le 2026-08-21 par Montélimar Tourisme Agglomération
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