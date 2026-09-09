Forum des Familles, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Forum des Familles Samedi 12 septembre, 10h00, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Découvrez les acteurs du quartier de Caudéran grâce à

un parcours ludique avec des goodies à gagner.

Profitez de nombreuses animations : Ateliers créatifs,

sportifs, et ludiques, espace motricité, lecture, yoga parentsenfants,

jeux gonflables,…

Un goûter sera proposé !

Partenaires : Ville de Bordeaux, APEEF, Centres d’animation de Bordeaux, MJCCL2V, O’ptimomes Loisirs, Relais petite enfance, AFAD33, CAF de la Gironde et département de la Gironde.

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Une journée de rencontre sous forme ludique des acteurs de la parentalité de Caudéran.

Licence ouverte