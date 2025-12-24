Forum des métiers d’art

24 Rue du Marais de Châtillon Ondreville-sur-Essonne Loiret

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-19 10:00:00

2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Forum des métiers d’art organisé par l’ASAMEC exposants, loterie, visites libres du marais et de la minoterie, pain cuit au feu de bois, buvette et restauration sur place. Moment convivial et découverte des savoir-faire locaux. Entrée libre.

L’ASAMEC organise le forum des métiers d’art, un rendez-vous au cœur du marais avec de nombreux exposants présentant leurs savoir-faire. Le public peut découvrir librement la minoterie et le marais, profiter du pain cuit au feu de bois, participer à une grande loterie et se restaurer sur place grâce à la buvette et aux stands de restauration. Une occasion de rencontrer des artisans locaux et de partager un moment convivial en région. Entrée libre et accessible à tous. .

24 Rue du Marais de Châtillon Ondreville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire asamec45@gmail.com

English :

ASAMEC invites you to attend the forum des métiers d’art.

L’événement Forum des métiers d’art Ondreville-sur-Essonne a été mis à jour le 2025-12-24 par OT GRAND PITHIVERAIS