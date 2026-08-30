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Forum des métiers de l’emploi et de l’économie Espace Flambeau Mirecourt

vendredi 9 octobre 2026 · Espace Flambeau · Mirecourt

Forum des métiers de l’emploi et de l’économie Espace Flambeau Mirecourt

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Espace Flambeau
Adresse
Avenue Charles Duchêne
Ville
88500 Mirecourt
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Mirecourt

Forum des métiers de l’emploi et de l’économie

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 09:00:00
fin : 2026-10-09 12:00:00

Date(s) :
2026-10-09

Forum des Métiers, de l’Emploi et de l’Économie.
Artisanat, industrie, commerce, agriculture
Organisé par le service économique de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire et le Pôle d’équilibre territorial rural de la plaine des VosgesTout public
0  .

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 87 76 50 76  fmerlin@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

Careers, Employment, and Economy Forum.
Crafts, Industry, Commerce, Agriculture
Organized by the Economic Department of the Mirecourt-Dompaire Community of Communes and the Rural Territorial Balance Center of the Vosges Plain

L’événement Forum des métiers de l’emploi et de l’économie Mirecourt a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT

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