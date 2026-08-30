Forum des métiers de l’emploi et de l’économie Espace Flambeau Mirecourt
vendredi 9 octobre 2026 · Espace Flambeau · Mirecourt
Informations pratiques
Mirecourt
Forum des métiers de l’emploi et de l’économie
Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 09:00:00
fin : 2026-10-09 12:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Forum des Métiers, de l’Emploi et de l’Économie.
Artisanat, industrie, commerce, agriculture
Organisé par le service économique de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire et le Pôle d’équilibre territorial rural de la plaine des VosgesTout public
0 .
Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 87 76 50 76 fmerlin@ccmirecourtdompaire.fr
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English :
Careers, Employment, and Economy Forum.
Crafts, Industry, Commerce, Agriculture
Organized by the Economic Department of the Mirecourt-Dompaire Community of Communes and the Rural Territorial Balance Center of the Vosges Plain
L’événement Forum des métiers de l’emploi et de l’économie Mirecourt a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT
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