Forum des métiers de l’emploi et de l’économie Espace Flambeau Mirecourt

Informations pratiques

Mirecourt

Forum des métiers de l’emploi et de l’économie

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 09:00:00

fin : 2026-10-09 12:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Forum des Métiers, de l’Emploi et de l’Économie.

Artisanat, industrie, commerce, agriculture

Organisé par le service économique de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire et le Pôle d’équilibre territorial rural de la plaine des VosgesTout public

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Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 87 76 50 76 fmerlin@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

Careers, Employment, and Economy Forum.

Crafts, Industry, Commerce, Agriculture

Organized by the Economic Department of the Mirecourt-Dompaire Community of Communes and the Rural Territorial Balance Center of the Vosges Plain

L’événement Forum des métiers de l’emploi et de l’économie Mirecourt a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT