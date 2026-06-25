Journées européennes du patrimoine exposition de dentelles La Fabrique Mirecourt

Mirecourt

Journées européennes du patrimoine exposition de dentelles

La Fabrique Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Journées européennes du patrimoine exposition de dentelles.

La Fabrique

L’association Renouveau et Promotion de la Dentelle vous propose un voyage dans l’histoire de la dentelle aux fuseaux de Mirecourt, exposition autour de la dentelle ancienne et contemporaine.Tout public

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La Fabrique Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 30 90 83 27 dentelledemirecourt@orange.fr

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English :

European Heritage Days Lace exhibition.

La Fabrique

The Renouveau et Promotion de la Dentelle association takes you on a journey through the history of Mirecourt bobbin lace, with an exhibition of antique and contemporary lace.

L’événement Journées européennes du patrimoine exposition de dentelles Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MIRECOURT