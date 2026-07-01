Sortie Pêche initiation Chemin du Patis de Miraucourt Mirecourt

Informations pratiques

Mirecourt

Sortie Pêche initiation

Chemin du Patis de Miraucourt Canal du Moulin Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Initiation à la pêche

Venez vous initier à la pêche. Matériel et carte de pêche journalière fournis.

Animation proposée par AAPPMA Mirecourt Madon Begnécourt Illon

Dès 8 ans.

Réservation obligatoire auprès de l’office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs avant le samedi 25 juillet par téléphone ou sur www.tourisme-mirecourt.fr ou cliquer sur réserver.Tout public

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Chemin du Patis de Miraucourt Canal du Moulin Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to Fishing

Come learn how to fish. Equipment and a one-day fishing license are provided.

Event organized by AAPPMA Mirecourt Madon Begnécourt Illon

Ages 8 and up.

Reservations are required through the Mirecourt and Surroundings Tourist Office by Saturday, July 25, by phone, at www.tourisme-mirecourt.fr, or by clicking “Reserve.”

L’événement Sortie Pêche initiation Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-30 par OT MIRECOURT