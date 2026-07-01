UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mirecourt

Sortie Pêche initiation Chemin du Patis de Miraucourt Mirecourt

mardi 28 juillet 2026 · Chemin du Patis de Miraucourt · Mirecourt

Sortie Pêche initiation Chemin du Patis de Miraucourt Mirecourt

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Chemin du Patis de Miraucourt
Adresse
Canal du Moulin
Ville
88500 Mirecourt
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Mirecourt

Sortie Pêche initiation

Chemin du Patis de Miraucourt Canal du Moulin Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Initiation à la pêche
Venez vous initier à la pêche. Matériel et carte de pêche journalière fournis.
Animation proposée par AAPPMA Mirecourt Madon Begnécourt Illon
Dès 8 ans.
Réservation obligatoire auprès de l’office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs avant le samedi 25 juillet par téléphone ou sur www.tourisme-mirecourt.fr ou cliquer sur réserver.Tout public
0  .

Chemin du Patis de Miraucourt Canal du Moulin Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01  contact@tourisme-mirecourt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to Fishing
Come learn how to fish. Equipment and a one-day fishing license are provided.
Event organized by AAPPMA Mirecourt Madon Begnécourt Illon
Ages 8 and up.
Reservations are required through the Mirecourt and Surroundings Tourist Office by Saturday, July 25, by phone, at www.tourisme-mirecourt.fr, or by clicking “Reserve.”

L’événement Sortie Pêche initiation Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-30 par OT MIRECOURT

À voir aussi à Mirecourt (Vosges)