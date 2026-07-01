Sortie Pêche initiation Chemin du Patis de Miraucourt Mirecourt
mardi 28 juillet 2026 · Chemin du Patis de Miraucourt · Mirecourt
Informations pratiques
Mirecourt
Sortie Pêche initiation
Chemin du Patis de Miraucourt Canal du Moulin Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Initiation à la pêche
Venez vous initier à la pêche. Matériel et carte de pêche journalière fournis.
Animation proposée par AAPPMA Mirecourt Madon Begnécourt Illon
Dès 8 ans.
Réservation obligatoire auprès de l’office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs avant le samedi 25 juillet par téléphone ou sur www.tourisme-mirecourt.fr ou cliquer sur réserver.Tout public
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Chemin du Patis de Miraucourt Canal du Moulin Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Introduction to Fishing
Come learn how to fish. Equipment and a one-day fishing license are provided.
Event organized by AAPPMA Mirecourt Madon Begnécourt Illon
Ages 8 and up.
Reservations are required through the Mirecourt and Surroundings Tourist Office by Saturday, July 25, by phone, at www.tourisme-mirecourt.fr, or by clicking “Reserve.”
L’événement Sortie Pêche initiation Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-30 par OT MIRECOURT
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