Expression corporelle Mirecourt
Expression corporelle Mirecourt samedi 18 juillet 2026.
Mirecourt
Expression corporelle
11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08
Expression corporelle.
L’atelier d’expression corporelle invite les enfants à explorer le mouvement en toute liberté. À travers des jeux de rythme et des postures imitées de la nature, ils apprennent à coordonner leurs gestes et à exprimer leurs émotions. Cette parenthèse dynamique permet de libérer l’énergie tout en développant la confiance en soi et l’aisance physique.
Jeune public à partir de 5 ans.
Sur réservation à la médiathèque.Enfants
0 .
11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40
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English :
Body expression.
The body expression workshop invites children to explore movement freely. Through rhythmic games and postures imitating nature, they learn to coordinate their gestures and express their emotions. This dynamic interlude releases energy while developing self-confidence and physical ease.
For young audiences aged 5 and over.
Reservations required at the media library.
L’événement Expression corporelle Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MIRECOURT
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