Marche et Patrimoine À la découverte des Maisons du Lundi Office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs Mirecourt
Marche et Patrimoine À la découverte des Maisons du Lundi Office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs Mirecourt lundi 20 juillet 2026.
Mirecourt
Marche et Patrimoine À la découverte des Maisons du Lundi
Office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs 22 rue Chanzy Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-20 11:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Découvrez les petites maisons du lundi la vie et le passé du luthier
Laissez-vous guider par le club de randonnée l’Astragale dans un parcours urbain et admirez les maisons du lundi, témoins du passé luthier de Mirecourt. Les familles de luthiers y venaient fêter le Saint Lundi lors de leur jour de congé hebdomadaire. Chaussures de marche et bouteille d’eau recommandées.
Chaussures de marche et bouteille d’eau recommandées.
Dès 8 ans.
Uniquement sur inscription à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone ou par mail.Tout public
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Office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs 22 rue Chanzy Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr
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English :
Discover the little houses of Monday, the life and past of the luthier
Let the Astragale hiking club guide you on an urban tour and admire the Monday houses, witnesses to Mirecourt?s luthier past. This is where families of violin makers used to come to celebrate Saint Lundi on their weekly day off. Walking shoes and water bottle recommended.
Walking shoes and water bottle recommended.
Ages 8 and up.
Registration only at Mirecourt Tourist Office by phone or e-mail.
L’événement Marche et Patrimoine À la découverte des Maisons du Lundi Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-09 par OT MIRECOURT
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