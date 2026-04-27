Soirée jeux Médiathèque Intercommunale Mirecourt

Mirecourt

Soirée jeux

Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 22:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Soirée jeux.

Jeu d’ambiance, jeu de stratégie, jeu d’adresse, nouveautés. Il y en a pour tous les goûts. N’hésitez pas à venir entre amis ou en famille. L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Notre équipe est présente pour vous expliquer les règles et profiter au mieux des différents jeux proposés.

Tout public, dès 12 ans.Tout public

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Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

Games evening.

Mood games, strategy games, games of skill, novelties. Something for everyone. Come with friends or family. Admission is free and open to all. Our team will be on hand to explain the rules and help you make the most of the different games on offer.

All ages, from 12 upwards.

L’événement Soirée jeux Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MIRECOURT