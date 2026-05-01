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Dansons sur la place Mairie Cour d’honneur Mirecourt

Dansons sur la place Mairie Cour d’honneur Mirecourt

Dansons sur la place Mairie Cour d’honneur Mirecourt jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Mairie Cour d'honneur

Adresse : 32 rue du Général Leclerc

Ville : 88500 Mirecourt

Département : Vosges

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Mirecourt

Dansons sur la place

Mairie Cour d’honneur 32 rue du Général Leclerc Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-28 22:30:00

Date(s) :
2026-05-28

Dansons sur la place.
Événement organisé par l’association 1, 2, tr…ad
Les musiciens/danseurs amateurs trad/folk sont les bienvenus pour cette soirée.
Musique et danse trad/folk suivi du pot de l’amitié offert par la commune ou l’association.
(pour info, un lieu de repli est prévu en cas en cas de conditions météo défavorables).Tout public
0  .

Mairie Cour d’honneur 32 rue du Général Leclerc Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 15 69 77 28  12trad@free.fr

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English :

Dansons sur la place.
Event organized by the association 1, 2, tr…ad
Amateur trad/folk musicians/dancers welcome for this evening.
Trad/folk music and dance, followed by a pot de l’amitié offered by the commune or the association.
(For your information, an alternative venue is available in case of bad weather).

L’événement Dansons sur la place Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MIRECOURT

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