Dansons sur la place Mairie Cour d’honneur Mirecourt
Dansons sur la place Mairie Cour d’honneur Mirecourt jeudi 28 mai 2026.
Mirecourt
Dansons sur la place
Mairie Cour d’honneur 32 rue du Général Leclerc Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-28 22:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Dansons sur la place.
Événement organisé par l’association 1, 2, tr…ad
Les musiciens/danseurs amateurs trad/folk sont les bienvenus pour cette soirée.
Musique et danse trad/folk suivi du pot de l’amitié offert par la commune ou l’association.
(pour info, un lieu de repli est prévu en cas en cas de conditions météo défavorables).Tout public
0 .
Mairie Cour d’honneur 32 rue du Général Leclerc Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 15 69 77 28 12trad@free.fr
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English :
Dansons sur la place.
Event organized by the association 1, 2, tr…ad
Amateur trad/folk musicians/dancers welcome for this evening.
Trad/folk music and dance, followed by a pot de l’amitié offered by the commune or the association.
(For your information, an alternative venue is available in case of bad weather).
L’événement Dansons sur la place Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MIRECOURT
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