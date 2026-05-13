Concert : Contre-temps avec Patrick Sentis et son Orchestrion, Maison de la musique mécanique, Mirecourt

Concert : Contre-temps avec Patrick Sentis et son Orchestrion Samedi 23 mai, 20h30 Maison de la musique mécanique Vosges

Réservation conseillée (jauge limitée) : info@musee-mirecourt.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Patick Sentis et son Orchestrion forment un duo atypique qui réunit un violoniste et une triple machine de musique mécanique. Hors des attendus et des normes, ce spectacle mélange le nouveau et l’ancien, le mécanique et le vivant, la musique traditionnelle et le monde du numérique. Le duo vous emmène sur les pas des peuples qui ont su partager et faire voyager les musiques traditionnelles des pays traversés, les Nomades qui sillonnaient l’Europe de l’Est depuis la mer Noire, en passant par les Balkans, l’Espagne ou l’Irlande.

Maison de la musique mécanique 24 rue Chanzy Mirecourt Mirecourt 88500 Quartier de Bécon Vosges Grand Est

Patick Sentis et son Orchestrion forment un duo atypique qui réunit un violoniste et une triple machine de musique mécanique. Hors des attendus et des normes, ce spectacle mélange le nouveau et le et…