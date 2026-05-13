Concert de musique de chambre, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt

Concert de musique de chambre Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Vosges

Réservation conseillée : 03 29 37 81 59 – info@musee-mirecourt.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

L’École intercommunale de musique de Mirecourt s’invite au coeur de l’exposition du musée, pour vous proposer 3 petits concerts de musique de chambre. Un duo de violons, un quatuor cordes et un quatuor de violoncelles composés d’étudiants en lutherie vous ont concoté un beau programme musical entre répertoire baroque et romantique ! Les musiciens suivent les cours instrumentaux de l’école de musique de Mirecourt et ont travaillé sous la direction de Yann Regnault (professeur de violon) et de Florent Bellon (professeur de violoncelle).

Avec la participation de :

Duo de violons : Maëlle Crochard et Côme Planas

Quatuor à cordes : Anne-Cécile Guézel (premier violon), Sarah Chouvet (second violon), Adèle Pluquet (alto) et Charlie Lenoir (violoncelle)

Quatuor de violoncelles : Elise Delaunay, Charlie Lenoir, Nino Dupierris et Florent Bellom

Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Cours Stanislas, 88500 Mirecourt, France Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33329378159 https://musee-lutherie-mirecourt.fr À l’origine, le musée municipal était installé à l’hôtel de ville. Il a été inauguré à l’occasion de la Sainte-Cécile, le 24 novembre 1973. Il est désormais situé dans un ancien séchoir à bois de lutherie, sur le cours Stanislas, au bord du Madon. La collection instrumentale comporte 321 objets, représentant trois siècles de production artisanale. Les instruments à cordes frottées ou pincées, pour la plupart, ont été réalisés artisanalement par des luthiers et des archetiers installés à Mirecourt ou originaires de la ville. Le musée conserve également des instruments à cordes réalisés dans les grandes fabriques de l’époque, ainsi qu’un fonds socio-technique. Des archives d’entreprises (facturiers, étiquettes, catalogues, bois d’impression pour les catalogues, etc.) complètent cet ensemble. A31 : sortie 10 Neufchâteau – Mirecourt – Châtenois. A330 / N57 : sortie Charmes – Mirecourt. En train et en bus : Arrivée à la gare qui est à 10 min à pied du musée.

L’École intercommunale de musique de Mirecourt s’invite au coeur de l’exposition du musée, pour vous proposer 3 petits concerts de musique de chambre.

© École intercommunale de musique de Mirecourt