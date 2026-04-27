Nuit européenne des musées Rendez-vous pour une balade musicale départ au Musée de Mirecourt Musée de Mirecourt Mirecourt

Mirecourt

Nuit européenne des musées Rendez-vous pour une balade musicale départ au Musée de Mirecourt

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Nuit européenne des musées Rendez-vous pour une balade musicale.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée de Mirecourt et la Maison de la musique mécanique vous invitent à 4 concerts en une soirée.

Commençons la soirée au Musée de Mirecourt…

L’École intercommunale de musique de Mirecourt s’invite au cœur de l’exposition du musée, pour vous proposer 3 petits concerts de musique de chambre. Un duo de violons, un quatuor cordes et un quatuor de violoncelles composés d’étudiants en lutherie vous ont concocté un beau programme musical entre répertoire baroque et romantique.

Les musiciens suivent les cours instrumentaux de l’école de musique de Mirecourt et ont travaillé sous la direction de Yann Regnault (professeur de violon) et de Florent Bellon (professeur de violoncelle). Avec la participation de Duo de violons Maëlle Crochard et Côme Planas, Quatuor à cordes Anne-Cécile Guézel (premier violon), Sarah Chouvet (second violon), Adèle Pluquet (alto) et Charlie Lenoir (violoncelle), Quatuor de violoncelles Elise Delaunay, Charlie Lenoir, Nino Dupierris et Florent Bellom.

Réservation conseillée auprès du Musée de Mirecourt

Puis direction vers la Maison de la musique mécanique pour écouter Patrick Sentis et son Orchestrion.Tout public

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Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

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English :

European Museum Night Join us for a musical stroll.

For European Museum Night, the Musée de Mirecourt and the Maison de la Musique Mécanique invite you to 4 concerts in one evening.

Let’s start the evening at the Musée de Mirecourt…

The École intercommunale de musique de Mirecourt (Mirecourt intercommunal music school) invites itself to the heart of the museum’s exhibition, to present 3 short chamber music concerts. A violin duo, a string quartet and a cello quartet made up of students in violin making have concocted a fine musical program ranging from the Baroque to the Romantic repertoire.

The musicians attend instrumental classes at the Mirecourt music school, and have been working under the direction of Yann Regnault (violin teacher) and Florent Bellon (cello teacher). With the participation of Violin duo: Maëlle Crochard and Côme Planas, String quartet: Anne-Cécile Guézel (first violin), Sarah Chouvet (second violin), Adèle Pluquet (viola) and Charlie Lenoir (cello), Cello quartet: Elise Delaunay, Charlie Lenoir, Nino Dupierris and Florent Bellom.

Reservations recommended at Musée de Mirecourt

Then off to the Maison de la musique mécanique to hear Patrick Sentis and his Orchestrion.

L’événement Nuit européenne des musées Rendez-vous pour une balade musicale départ au Musée de Mirecourt Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MIRECOURT