Informations pratiques

Mirecourt

Feu d’artifice fête nationale

Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 22:45:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La Ville de Mirecourt vous propose de célébrer la fête nationale.

Les festivités débuteront par la course aux lampions organisée par Athlé Vosges Pays de Mirecourt, ambiance DJ et feu d’artifice.

.Tout public

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Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 05 22

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English :

The town of Mirecourt invites you to celebrate its national holiday.

The festivities kick off with a lantern race organized by Athlé Vosges Pays de Mirecourt, featuring a DJ and fireworks.

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L’événement Feu d’artifice fête nationale Mirecourt a été mis à jour le 2026-07-02 par OT MIRECOURT