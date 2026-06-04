Apéro Quiz Médiathèque Intercommunale Mirecourt

Mirecourt

Apéro Quiz

Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Vendredi 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-18

Apéro-Quiz.

La médiathèque vous invite à ses Apéro-Quiz ! Entre amis ou en famille, venez défier les autres équipes sur des thématiques variées cinéma, musique, littérature ou jeux. Rires, partage et grignotages sont au programme de cette soirée. Qui repartira avec le titre de champion ?

Sur réservation à la médiathèque.Tout public

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Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

Apéro-Quiz.

The media library invites you to its Apéro-Quiz! With friends or family, come and challenge the other teams on a variety of themes: cinema, music, literature or games. Laughter, sharing and nibbles are the order of the evening. Who will walk away with the title of champion?

Reservations required at the media library.

L’événement Apéro Quiz Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MIRECOURT