Olympiades nature Espace Robert Flambeau Mirecourt
Olympiades nature Espace Robert Flambeau Mirecourt mercredi 29 juillet 2026.
Mirecourt
Olympiades nature
Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Olympiades nature.
Olympiades natures (orientation, Quizz sur la nature, environnement)
Venez passer un moment en famille enfants, parents, grands-parents. Il n’y aura pas de perdants.
Proposées par l’Astragale.
Dès 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés. Baskets conseillées et prévoir gourde.
Uniquement sur inscription avant le 22 juillet inclus à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.fr ou cliquer sur réserver.Tout public
0 .
Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr
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English :
Nature Olympics.
Nature Olympics (orienteering, nature quizzes, environment)
Come and spend time with your family: children, parents, grandparents. There will be no losers.
Organized by Astragale.
Ages 6 and up. Children must be accompanied. Sneakers recommended. Bring water bottle.
Registration only by July 22 inclusive, at the Tourist Office of Mirecourt et ses Environs, by telephone, on www.tourisme-mirecourt.fr or click on reserve .
L’événement Olympiades nature Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MIRECOURT
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