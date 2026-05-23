Olympiades nature Espace Robert Flambeau Mirecourt

Mirecourt

Olympiades nature

Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Olympiades nature.

Olympiades natures (orientation, Quizz sur la nature, environnement)

Venez passer un moment en famille enfants, parents, grands-parents. Il n’y aura pas de perdants.

Proposées par l’Astragale.

Dès 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés. Baskets conseillées et prévoir gourde.

Uniquement sur inscription avant le 22 juillet inclus à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.fr ou cliquer sur réserver.Tout public

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Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr

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English :

Nature Olympics.

Nature Olympics (orienteering, nature quizzes, environment)

Come and spend time with your family: children, parents, grandparents. There will be no losers.

Organized by Astragale.

Ages 6 and up. Children must be accompanied. Sneakers recommended. Bring water bottle.

Registration only by July 22 inclusive, at the Tourist Office of Mirecourt et ses Environs, by telephone, on www.tourisme-mirecourt.fr or click on reserve .

L’événement Olympiades nature Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MIRECOURT