Visites guidées Dans les coulisses du cinéma Cinéma le Rio Mirecourt
Visites guidées Dans les coulisses du cinéma Cinéma le Rio Mirecourt mardi 21 juillet 2026.
Mirecourt
Visites guidées Dans les coulisses du cinéma
Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-25
Dans les coulisses du Cinéma le Rio.
Le cinéma de Mirecourt et le métier de projectionniste n’auront plus de secrets pour vous. Visite de la Cabine de Projection et des coulisses du cinéma. Découverte du cinéma argentique et numérique.
Dès 8 ans (les enfants doivent être accompagné).
Uniquement sur inscription à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.fr ou cliquer sur réserver.Enfants
0 .
Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Behind the scenes at Cinéma le Rio.
The Mirecourt cinema and the job of projectionist will no longer hold any secrets for you. Visit the projection booth and backstage. Discover film and digital cinema.
Ages 8 and up (children must be accompanied).
Registration only at the Tourist Office of Mirecourt and Surroundings, by telephone, on www.tourisme-mirecourt.fr or click on book.
L’événement Visites guidées Dans les coulisses du cinéma Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MIRECOURT
À voir aussi à Mirecourt (Vosges)
- Lotos de Passion Show avenue Charles Duchêne Mirecourt 16 mai 2026
- Soirée jeux Médiathèque Intercommunale Mirecourt 22 mai 2026
- Nuit européenne des musées Rendez-vous pour une balade musicale départ au Musée de Mirecourt Musée de Mirecourt Mirecourt 23 mai 2026
- Concert de musique de chambre, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt 23 mai 2026
- Concert : Contre-temps avec Patrick Sentis et son Orchestrion, Maison de la musique mécanique, Mirecourt 23 mai 2026