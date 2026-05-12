Visites guidées Dans les coulisses du cinéma Cinéma le Rio Mirecourt

Mirecourt

Visites guidées Dans les coulisses du cinéma

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-25

Dans les coulisses du Cinéma le Rio.

Le cinéma de Mirecourt et le métier de projectionniste n’auront plus de secrets pour vous. Visite de la Cabine de Projection et des coulisses du cinéma. Découverte du cinéma argentique et numérique.

Dès 8 ans (les enfants doivent être accompagné).

Uniquement sur inscription à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.fr ou cliquer sur réserver.Enfants

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Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr

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English :

Behind the scenes at Cinéma le Rio.

The Mirecourt cinema and the job of projectionist will no longer hold any secrets for you. Visit the projection booth and backstage. Discover film and digital cinema.

Ages 8 and up (children must be accompanied).

Registration only at the Tourist Office of Mirecourt and Surroundings, by telephone, on www.tourisme-mirecourt.fr or click on book.

L’événement Visites guidées Dans les coulisses du cinéma Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MIRECOURT