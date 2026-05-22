Visite d’un atelier d’archetier Paul-Hugo Schloeder Rendez vous à l’Office de Tourisme de Mirecourt Mirecourt

Mirecourt

Visite d’un atelier d’archetier Paul-Hugo Schloeder

Rendez vous à l’Office de Tourisme de Mirecourt 12 Quai Lebreuil Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-07-27 15:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Visite d’un atelier d’archetier Paul-Hugo Schloeder.

Découvrez la fabrication d’un archet avec Paul-Hugo, nouvellement installé dans l’atelier tremplin.

Date de limite des réservations le samedi précédant la visite.

Uniquement sur inscription et paiement à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.fr ou cliquer sur réserver.Tout public

2 .

Rendez vous à l’Office de Tourisme de Mirecourt 12 Quai Lebreuil Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr

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English :

Visit to a Paul-Hugo Schloeder bow workshop.

Discover bow making with Paul-Hugo, newly installed in the springboard workshop.

Reservation deadline: the Saturday before the tour.

Registration and payment required at the Tourist Office of Mirecourt and Environs, by telephone, on www.tourisme-mirecourt.fr or click on reserve .

L’événement Visite d’un atelier d’archetier Paul-Hugo Schloeder Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MIRECOURT