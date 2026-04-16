Concert apéritif au Jardin du luthier Trio Zarafa Jardin du Luthier Mirecourt

Mirecourt

Concert apéritif au Jardin du luthier Trio Zarafa

Jardin du Luthier 12 Quai Lebreuil Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Concert Apéritif Trio Zarafa.

Le trio mêle différentes influences et se réapproprie la musique arabo-andalouse qu’il fait vibrer de nouvelles sonorités. Ce concert est pensé comme une ouverture à d’autres cultures, une invitation au voyage et à la rencontre des humains, des instruments et des influences musicales.

Avec Hélène Sonnet (flûte traversière et chant), Salah Benbrahim (derbouka, daf et oud), Emmanuelle Bouriaud (violon alto et chœurs).

Après la musique, le musée vous invite à partager un verre dans l’atmosphère agréable du Jardin du luthier.

Apportez une chaise ou un coussin pour vous installer à votre guise.

En cas de pluie, le concert sera reporté au musée.

Billet à prendre au Musée de Mirecourt, cours Stanislas, le Jour J.Tout public

5.5 .

Jardin du Luthier 12 Quai Lebreuil Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert Apéritif Trio Zarafa.

The trio blends different influences and reappropriates Arabo-Andalusian music, bringing new sounds to the table. This concert is conceived as an opening to other cultures, an invitation to travel and meet people, instruments and musical influences.

With Hélène Sonnet (flute and vocals), Salah Benbrahim (derbouka, daf and oud), Emmanuelle Bouriaud (violin and vocals).

After the music, the museum invites you to share a drink in the pleasant atmosphere of the Luthier’s Garden.

Bring a chair or cushion to settle in as you please.

In the event of rain, the concert will be rescheduled at the museum.

Tickets to be picked up at the Musée de Mirecourt, cours Stanislas, on the day of the concert.

L’événement Concert apéritif au Jardin du luthier Trio Zarafa Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-16 par OT MIRECOURT