Dîner Nomade et insolite au potager de François Le Potager de François Mirecourt

Mirecourt

Dîner Nomade et insolite au potager de François

Le Potager de François 56 avenue de Chamiec Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

80

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Les Dîners Nomades by Le Relais de Vincey se déplacent au potager de François.

Du potager à l’assiette il y a qu’un pas chez François, notre maraîcher en chef. Véritable artiste du légume, notre maraîcher vous propose de découvrir son univers le temps d’une soirée.

Nous vous proposons une soirée gastro’végétale, au cœur des lignes de légumes accompagné par un artiste local.

Dans son food truck le Chef Victor Grimon du domaine du relais de Vincey vous proposera un Menu à 75€ par personne. Places limitées et réservation obligatoire.Tout public

80 .

Le Potager de François 56 avenue de Chamiec Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 67 40 11

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English :

Les Dîners Nomades by Le Relais de Vincey move to François?s kitchen garden.

François, our head market gardener, takes just one step from vegetable garden to plate. A true vegetable artist, our market gardener invites you to discover his world for an evening.

We invite you to join us for an evening of plant-based gastronomy, in the heart of the vegetable lines, accompanied by a local artist.

In his food truck, Chef Victor Grimon from the Domaine du Relais de Vincey will propose a Menu at 75? per person. Places are limited and reservations are essential.

L’événement Dîner Nomade et insolite au potager de François Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MIRECOURT