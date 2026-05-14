Dîner Nomade et insolite au potager de François Le Potager de François Mirecourt
Dîner Nomade et insolite au potager de François Le Potager de François Mirecourt vendredi 12 juin 2026.
Mirecourt
Dîner Nomade et insolite au potager de François
Le Potager de François 56 avenue de Chamiec Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
80
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Les Dîners Nomades by Le Relais de Vincey se déplacent au potager de François.
Du potager à l’assiette il y a qu’un pas chez François, notre maraîcher en chef. Véritable artiste du légume, notre maraîcher vous propose de découvrir son univers le temps d’une soirée.
Nous vous proposons une soirée gastro’végétale, au cœur des lignes de légumes accompagné par un artiste local.
Dans son food truck le Chef Victor Grimon du domaine du relais de Vincey vous proposera un Menu à 75€ par personne. Places limitées et réservation obligatoire.Tout public
80 .
Le Potager de François 56 avenue de Chamiec Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 67 40 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Dîners Nomades by Le Relais de Vincey move to François?s kitchen garden.
François, our head market gardener, takes just one step from vegetable garden to plate. A true vegetable artist, our market gardener invites you to discover his world for an evening.
We invite you to join us for an evening of plant-based gastronomy, in the heart of the vegetable lines, accompanied by a local artist.
In his food truck, Chef Victor Grimon from the Domaine du Relais de Vincey will propose a Menu at 75? per person. Places are limited and reservations are essential.
L’événement Dîner Nomade et insolite au potager de François Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MIRECOURT
À voir aussi à Mirecourt (Vosges)
- Soirée jeux Médiathèque Intercommunale Mirecourt 22 mai 2026
- Nuit européenne des musées Rendez-vous pour une balade musicale départ au Musée de Mirecourt Musée de Mirecourt Mirecourt 23 mai 2026
- Concert de musique de chambre, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt 23 mai 2026
- Concert : Contre-temps avec Patrick Sentis et son Orchestrion, Maison de la musique mécanique, Mirecourt 23 mai 2026
- Concert du chœur des élèves luthiers Musée de Mirecourt Mirecourt 4 juin 2026