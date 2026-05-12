Visite en autonomie de la chapelle de la Oultre Mirecourt
Visite en autonomie de la chapelle de la Oultre Mirecourt dimanche 14 juin 2026.
Mirecourt
Visite en autonomie de la chapelle de la Oultre
Rue du Haut de Chaumont Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
A l’occasion de la Brocante de l’Amicale du faubourg Saint Vincent, ouverture exceptionnelle de la chapelle de la Oultre.
Permanence assurée par les habitants du quartier.Tout public
0 .
Rue du Haut de Chaumont Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 40 35 lebreuil88@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the Brocante of the Amicale du faubourg Saint Vincent, exceptional opening of the chapel of the Oultre.
Permanence assured by the inhabitants of the district.
L’événement Visite en autonomie de la chapelle de la Oultre Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MIRECOURT
À voir aussi à Mirecourt (Vosges)
- Musée du geste La Grange à Sons Mirecourt 16 mai 2026
- Lotos de Passion Show avenue Charles Duchêne Mirecourt 16 mai 2026
- Soirée jeux Médiathèque Intercommunale Mirecourt 22 mai 2026
- Nuit européenne des musées Rendez-vous pour une balade musicale départ au Musée de Mirecourt Musée de Mirecourt Mirecourt 23 mai 2026
- Concert de musique de chambre, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt 23 mai 2026