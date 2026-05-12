Mirecourt

Visite en autonomie de la chapelle de la Oultre

Rue du Haut de Chaumont Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

A l’occasion de la Brocante de l’Amicale du faubourg Saint Vincent, ouverture exceptionnelle de la chapelle de la Oultre.

Permanence assurée par les habitants du quartier.Tout public

0 .

Rue du Haut de Chaumont Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 40 35 lebreuil88@gmail.com

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English :

On the occasion of the Brocante of the Amicale du faubourg Saint Vincent, exceptional opening of the chapel of the Oultre.

Permanence assured by the inhabitants of the district.

L’événement Visite en autonomie de la chapelle de la Oultre Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MIRECOURT