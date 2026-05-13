Exposition de dentelles La Fabrique Mirecourt

Mirecourt

Exposition de dentelles

La Fabrique Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-16 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Exposition de Dentelles aux fuseaux

Proposée par l’association Renouveau et Promotion de la Dentelle.

Vous pourrez y découvrir dentelles anciennes et contemporaines, ainsi que des Vieux Métiers. Des dentellières vous montreront leur savoir-faire.Tout public

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La Fabrique Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 08 02 67 52 dentelledemirecourt@orange.fr

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English :

Bobbin Lace Exhibition

Organized by the Renouveau et Promotion de la Dentelle association.

You’ll discover antique and contemporary lace, as well as Old Crafts. Lacemakers will show you their skills.

L’événement Exposition de dentelles Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-13 par OT MIRECOURT