Concert des classes de saxophone et batterie et de l’atelier improvisation La Grange à Sons Mirecourt
Concert des classes de saxophone et batterie et de l’atelier improvisation La Grange à Sons Mirecourt mardi 16 juin 2026.
Mirecourt
Concert des classes de saxophone et batterie et de l’atelier improvisation
La Grange à Sons Cours Stanislas Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Concert des classes de saxophone et batterie et de l’atelier improvisation de l’École de Musique de Mirecourt .
Si vous aimez les répertoires blues, jazz ou rock, les élèves des classes de saxophone et de batterie de l’école de musique ainsi que les élèves luthiers vous ont concocté un programme alléchant. Vous y retrouverez des morceaux de Steve Wonder, Wayne Shorter, Frank Zappa ainsi que les Whites Stripes.
Classes de Nicolas Gothier et Thomas Lescrenier.Tout public
0 .
La Grange à Sons Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 08 ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr
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English :
Concert by the saxophone and drum classes and the improvisation workshop of the École de Musique de Mirecourt .
If you like blues, jazz or rock, the students in the saxophone and drums classes at the École de Musique de Mirecourt, together with the student luthiers, have put together a mouth-watering program. You’ll find pieces by Steve Wonder, Wayne Shorter, Frank Zappa and the Whites Stripes.
Classes taught by Nicolas Gothier and Thomas Lescrenier.
L’événement Concert des classes de saxophone et batterie et de l’atelier improvisation Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MIRECOURT
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