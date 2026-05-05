Tournoi de football All Star Vosges Stade Municipal Mirecourt

Mirecourt

Tournoi de football All Star Vosges

Stade Municipal 495 avenue Gambetta Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tournoi de Football All Star Vosges.

L’événement fait son grand retour… et toujours avec le même ADN. 100% caritatif, 100% spectacle.

Au programme

Le matin Tournoi entre 5 sélections. (R1, R2, R3, D1, D2). Les meilleurs joueurs locaux de la saison réunis.

L’après-midi Match de Gala. Anciens joueurs professionnels VS Légendes vosgiennes.

Et toute la journée DJ, pom-pom girls, restauration et buvette sur place, ambiance festive garantie.

Entrée 5€ (entièrement reversés à une association locale).

Tombola sur place avec de nombreux lots à gagner.

Venez nombreux pour partager une journée de football, de spectacle et de solidarité.Tout public

5 .

Stade Municipal 495 avenue Gambetta Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 52 75 22 56

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English :

All Star Vosges Football Tournament.

The event is back? and still with the same DNA: 100% charity, 100% entertainment.

On the program:

Morning: Tournament between 5 selections. (R1, R2, R3, D1, D2). The best local players of the season come together.

Afternoon: Gala match. Former professional players VS Vosges legends.

And all day long: DJ, cheerleaders, food and refreshments on site, a festive atmosphere guaranteed.

Admission: €5 (entirely donated to a local charity).

On-site tombola with lots of prizes to be won.

Come and enjoy a day of soccer, entertainment and solidarity.

L’événement Tournoi de football All Star Vosges Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MIRECOURT