Tournoi de football All Star Vosges Stade Municipal Mirecourt
Tournoi de football All Star Vosges Stade Municipal Mirecourt dimanche 14 juin 2026.
Mirecourt
Tournoi de football All Star Vosges
Stade Municipal 495 avenue Gambetta Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tournoi de Football All Star Vosges.
L’événement fait son grand retour… et toujours avec le même ADN. 100% caritatif, 100% spectacle.
Au programme
Le matin Tournoi entre 5 sélections. (R1, R2, R3, D1, D2). Les meilleurs joueurs locaux de la saison réunis.
L’après-midi Match de Gala. Anciens joueurs professionnels VS Légendes vosgiennes.
Et toute la journée DJ, pom-pom girls, restauration et buvette sur place, ambiance festive garantie.
Entrée 5€ (entièrement reversés à une association locale).
Tombola sur place avec de nombreux lots à gagner.
Venez nombreux pour partager une journée de football, de spectacle et de solidarité.Tout public
5 .
Stade Municipal 495 avenue Gambetta Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 52 75 22 56
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English :
All Star Vosges Football Tournament.
The event is back? and still with the same DNA: 100% charity, 100% entertainment.
On the program:
Morning: Tournament between 5 selections. (R1, R2, R3, D1, D2). The best local players of the season come together.
Afternoon: Gala match. Former professional players VS Vosges legends.
And all day long: DJ, cheerleaders, food and refreshments on site, a festive atmosphere guaranteed.
Admission: €5 (entirely donated to a local charity).
On-site tombola with lots of prizes to be won.
Come and enjoy a day of soccer, entertainment and solidarity.
L’événement Tournoi de football All Star Vosges Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MIRECOURT
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