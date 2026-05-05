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Tournoi de football All Star Vosges Stade Municipal Mirecourt

Tournoi de football All Star Vosges Stade Municipal Mirecourt dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Stade Municipal

Adresse : 495 avenue Gambetta

Ville : 88500 Mirecourt

Département : Vosges

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Mirecourt

Tournoi de football All Star Vosges

Stade Municipal 495 avenue Gambetta Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Tournoi de Football All Star Vosges.
L’événement fait son grand retour… et toujours avec le même ADN. 100% caritatif, 100% spectacle.
Au programme
Le matin Tournoi entre 5 sélections. (R1, R2, R3, D1, D2). Les meilleurs joueurs locaux de la saison réunis.
L’après-midi Match de Gala. Anciens joueurs professionnels VS Légendes vosgiennes.
Et toute la journée DJ, pom-pom girls, restauration et buvette sur place, ambiance festive garantie.
Entrée 5€ (entièrement reversés à une association locale).
Tombola sur place avec de nombreux lots à gagner.
Venez nombreux pour partager une journée de football, de spectacle et de solidarité.Tout public
5  .

Stade Municipal 495 avenue Gambetta Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 52 75 22 56 

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English :

All Star Vosges Football Tournament.
The event is back? and still with the same DNA: 100% charity, 100% entertainment.
On the program:
Morning: Tournament between 5 selections. (R1, R2, R3, D1, D2). The best local players of the season come together.
Afternoon: Gala match. Former professional players VS Vosges legends.
And all day long: DJ, cheerleaders, food and refreshments on site, a festive atmosphere guaranteed.
Admission: €5 (entirely donated to a local charity).
On-site tombola with lots of prizes to be won.
Come and enjoy a day of soccer, entertainment and solidarity.

L’événement Tournoi de football All Star Vosges Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MIRECOURT

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