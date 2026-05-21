Gala de danse Impulse Espace Flambeau Mirecourt

Mirecourt

Gala de danse Impulse

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Gala de danse Impulse

Organisé par l’académie Temps’danse. Chorégraphie par Julie Adam.

Venez découvrir les magnifiques tableaux présenter par nos groupes de danse.

Réservations conseillées.Tout public

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Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 74 35 85 92 as.temps.danse@gmail.com

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English :

Dance Gala Impulse

Organized by the Temps’danse academy. Choreography by Julie Adam.

Come and discover the magnificent tableaux presented by our dance groups.

Reservations recommended.

L’événement Gala de danse Impulse Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MIRECOURT