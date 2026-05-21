Gala de danse Impulse Espace Flambeau Mirecourt
Gala de danse Impulse Espace Flambeau Mirecourt samedi 13 juin 2026.
Mirecourt
Gala de danse Impulse
Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Gala de danse Impulse
Organisé par l’académie Temps’danse. Chorégraphie par Julie Adam.
Venez découvrir les magnifiques tableaux présenter par nos groupes de danse.
Réservations conseillées.Tout public
.
Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 74 35 85 92 as.temps.danse@gmail.com
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English :
Dance Gala Impulse
Organized by the Temps’danse academy. Choreography by Julie Adam.
Come and discover the magnificent tableaux presented by our dance groups.
Reservations recommended.
L’événement Gala de danse Impulse Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MIRECOURT
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