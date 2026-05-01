Soirée de restitution de l’Étude Sensible de Territoire Cinéma le Rio Mirecourt

Mirecourt

Soirée de restitution de l’Étude Sensible de Territoire

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée de restitution de l’Étude Sensible de Territoire.

Vivez une expérience unique le territoire raconté avec des chants, des gens, de la radio et de jolis mots. Avec la participation de Lucie Bacon (géographe), la Cie Les Bruits du Réel (Radio Circus), la Cie IPAC et Nicolas Jaillet.

Un événement gratuit et ouvert à tous, soutenu par la DRAC Grand-Est, l’académie de Nancy-Metz, la DRAAF Grand-Est, le Département des Vosges et la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire.Tout public

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Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 72 20 91 09 afloris@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

An evening of feedback from the Étude Sensible de Territoire.

Enjoy a unique experience: the territory told through song, people, radio and pretty words. With the participation of Lucie Bacon (geographer), Cie Les Bruits du Réel (Radio Circus), Cie IPAC and Nicolas Jaillet.

A free event open to all, supported by DRAC Grand-Est, Académie de Nancy-Metz, DRAAF Grand-Est, Département des Vosges and Communauté de Communes Mirecourt Dompaire.

L’événement Soirée de restitution de l’Étude Sensible de Territoire Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MIRECOURT