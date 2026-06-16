Les tout-petits du vendredi Médiathèque Intercommunale Mirecourt

Mirecourt

Les tout-petits du vendredi

Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-21

Les tout-petits du vendredi.

La médiathèque invite les enfants et leurs parents à partager un moment complice autour d’histoires animées, de comptines et d’éveil sensoriel. C’est l’occasion idéale pour découvrir le plaisir de lire, stimuler l’imagination et échanger en toute convivialité. Un rendez-vous joyeux pour grandir et s’émerveiller ensemble, au cœur des livres.Enfants

0 .

Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday Toddlers.

The library invites children and their parents to enjoy some quality time together with animated stories, nursery rhymes, and sensory play. It’s the perfect opportunity to discover the joy of reading, spark the imagination, and socialize in a friendly atmosphere. A joyful gathering to grow and marvel together, surrounded by books.

L’événement Les tout-petits du vendredi Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MIRECOURT